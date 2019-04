UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड रिजल्ट इस दिन आने की संभावना, upmsp.edu.in पर होगा जारी

UP Board 2019 रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) 26 या 27 अप्रैल को जारी किया जा सकता है. UP Board (UPMSP) की सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV से बातचीत में कहा था कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट (UP Board Result 2019) अप्रैल के आखिरी में आएगा. बता दें कि अगर 26 या 27 अप्रैल को रिजल्ट (UP Board High School Result 2019) नहीं आता है, तो 30 तक या 30 तारीख को रिजल्ट (UP Board 10th Class Result) जारी होने की पूरी उम्मीद है. यूपी बोर्ड की परीक्षा इस बार जल्दी हुई थी, उम्मीद की जा रही थी कि बोर्ड इस बार रिजल्ट (UP Board 12th Result) जल्द जारी कर देगा. लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है. इसका एक कारण लोकसभा चुनाव में स्टाफ की ड्यूटी लगना भी कहा जा रहा है. यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Result 2019) से संबंधित जानकारी के लिए स्टूडेंट्स UP Board की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहे. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हुईं और 2 मार्च को समाप्त हुई थी.



UP Board Result 2019 यूं कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: आपको वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: अब आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑफट ले पाएंगे.

आपको बता दें कि जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि उन्‍होनें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन उन्‍हें कम अंक मिले, वे पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस ,साल बोर्ड ने पुर्नमूल्‍यांकन के लिए आवेदन फीस 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. इसके अलावा फेल होने वाले स्टूडेंट् कम्‍पार्टमेन्‍ट परीक्षा में भाग ले सकते हैं.

UP Board से संबंधित खबरें

UP Board Result 2019: खत्म होने वाला है इंतजार, इस तारीख को upmsp.edu.in पर आ सकता है रिजल्ट

UP Board: 12वीं के बाद करना चाहते हैं सरकारी नौकरी तो ये है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन