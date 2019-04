UP Board: 12वीं के बाद पढ़ाई या Sarkari Naukri, जानिए सभी करियर ऑप्शन

UP Board Result आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी हुआ है.

UP Board Result 2019 जारी कर दिया गया है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2019) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस साल 80.07% स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 10वीं में 80.07 स्टूडेंट्स और 12वीं में 70.06 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. हाईस्कूल में कानपुर के गौतम रघुवंशी (Gautam Raghuvanshi) ने टॉप किया है. उन्हें 97.17 अंक मिले हैं. वहीं इंटर में बागपत की तनु तोमर ने टॉप किया है. 12वीं का रिजल्ट (UP Board 12th Result) आते ही स्टूडेंट्स के ऊपर करियर ऑप्शन (Career Option) चुनने का प्रेशर आ जाता है. कई स्टूडेंट्स ने पहले ही सोच रखा होता है कि आगे उन्हें क्या करना है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि वे आगे क्या करे. 12वीं के बाद कई करियर ऑप्शन हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि स्टूडेंट अपनी रुचि को ध्यान में रखकर करियर ऑप्शन चुने. कई बार दबाव के चलते बच्चे न चाहकर भी किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती और फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है. ऐसे में स्टूडेंट्स को अपनी रुचि को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई या नौकरी के बारे में सोचना चाहिए. आज हम स्टूडेंट्स को 12वीं के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं.

12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो ये कोर्स है आपके लिए बेस्ट



अगर आप 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आप अपने पसंद के विषय से ग्रेजुएशन कर सकते हैं.

साइंस

साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीएससी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं. इसके अलावा आप बी.फार्मा, बी.एससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐंड सर्जरी आदि कोर्स कर सकते हैं. जिन्हें इंजीनियरिंग में रूची है वो बीटेक कर सकते हैं.

कॉमर्स

कॉमर्स से 12वीं कक्षा पास करने वाले बी.कॉम, बी.बी.ए, बी.बी.आई, सीए, सीएस, बीएमएस आदि कोर्स कर सकते हैं. इन कोर्सेज के बाद आप अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैंक, मैनेजमेंट आदि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं.

आर्ट्स

आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास कई ऑप्शन हैं. आर्ट्स वाले टीचर से लेकर वकील और पत्रकार बन सकत हैं. स्टूडेंट्स डीएलएड, एलएलबी, फैशन डिजाइनिंग, सोशल वर्क (BSW), मास कम्युनिकेशन, बीएड और अन्य कोर्स कर सकते हैं.

12वीं के बाद हर कोई कर सकता है ये कोर्स

आप 12वीं के बाद प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा आदि भी कर सकते हैं. इन कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं.

होटल मैनेजमेंट

होटल मैनेजमेंट आज के समय का बहुत ही ज्यादा प्रचलित कोर्स है. अगर आप शेफ बनना चाहते हैं या हॉस्पिटालिटी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हैं. कोर्स के बाद आपको किसी 5 स्टार होटल में नौकरी मिल सकती है.

एनीमेशन कोर्स

आज कल जितने भी कॉर्टून फ़िल्में बनती हैं उन सब में ही एनीमेशन का उपयोग होता है, अगर आपको एनीमेशन पसंद है तो आप एनीमेशन कोर्स कर सकते हैं. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं.

मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म

अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा या डिग्री ले सकते हैं. कोर्स के पूरा होने के बाद आप किसी अखबार, न्यूज़ चैनल या ऑनलाइन मीडिया में नौकरी कर सकते हैं. इसके अलावा आप पब्लिक रिलेशन का भी काम कर सकते हैं.

इवेंट मैनेजमेंट

अगर आप पार्टियों के शौकीन है और आपको हर चीज मैनेज करना पसंद हैं, तो आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट एक अच्छा कोर्स है. इवेंट मैनेजमेंट का स्कोप इंटरनेशन लेवल पर भी अच्छा है.

फोटोग्राफी

अगर आपको तस्वीरें खीचना पसंद है तो आप फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं. फोटोग्राफी में 1 साल का डिप्लोमा कई कॉलेज करवाते हैं. कोर्स के बाद जब आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो जाएंगे तब आप किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं. आप फिल्मों के लिए भी काम कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों का फोटोशूट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

टूरिज्म कोर्स

घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है. आप इस कोर्स के बाद घुमते हुए पैसे कमा सकते हैं. अब कई कॉलेज हैं जो इस कोर्स को करा रहे हैं.

लैंग्वेज कोर्स

अगर आपको कई भाषाएं सीखने में दिलचस्पी है तो आप लैंग्वेज कोर्स कर सकत हैं. आप जर्मन, स्पैनिश और फ्रेंच भाषा सीखने के लिए कोर्स कर सकते हैं. कोर्स के बाद आप किसी कंपनी में भाषा अधिकारी की नौकरी कर सकते हैं. इसके अलावा आप ट्रेवल गाइड जैसा पार्ट टाइम जॉब कर के भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं.

आइये जानते हैं 12वीं के बाद किन विभागों में मिल सकती है सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri)

12वीं के बाद NDA

अगर आप 12वीं के नौकरी के साथ देश सेवा करना चाहते हैं तो NDA एक अच्छा विकल्प है. NDA के माध्यम से आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फ़ोर्स या इंडियन नेवी में नौकरी पा सकते हैं. बता दें कि NDA आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा कराता है.



बैंक में क्लर्क की नौकरी

कई बैंकों में हर साल 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी निकलती है. 12वीं के बाद आप क्लर्क के पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

रेलवे में नौकरी

रेलवे में हर साल 12वीं पास वालों के लिए बंपर वैकेंसी निकलती है. आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट वर्क्स, टेक्नीशियन और अन्य कई पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

SSC स्टेनोग्राफर, लोवर डिवीजनल क्लर्क

SSC हर साल कई पदों पर भर्तियां करता है. स्टेनोग्राफर के पदों पर 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा लोवर डिवीजनल क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता 12वीं पास होती है.

यूपी पुलिस में नौकरी

अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो यूपी पुलिस में कॉन्सटेबल के पदों पर आवेदन कर सकते हैं. यूपी पुलिस हर साल कई पदों पर भर्तियां करता है. यहां 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं.