UP Board Result 2019: क्या 20 अप्रैल को आएगा रिजल्ट? जानिए यूपी बोर्ड की सचिव ने इस पर क्या कहा

खास बातें यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा. रिजल्ट इस महीने ही आएगा. यूपी बोर्ड रिजल्ट upmsp.edu.in पर आएगा.

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) अब कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा. बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV को बताया था, ''रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी करने की कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट जल्द ही आएगा.'' कई वेबसाइट्स ने 20 अप्रैल को रिजल्ट (UP Result 2019) जारी होने की खबरें प्रकाशित की हैं. लेकिन हमारे पूछने पर सचिव ने कहा कि 20 अप्रैल को रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी नहीं किया जाएगा. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 22 से 25 अप्रैल के बीच रिजल्ट (UP Board 10th & 12th Result) जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड की तरह से ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. स्टूडेंट्स रिजल्ट से संबंधित हर अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहे. UP Board 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स इन वेबसाइट्स पर जाकर ही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हुईं और 2 मार्च को समाप्त हुई थी.

UP Board हाईस्कूल में इस बार 31,95,603 स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया था, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 26,11,319 स्टूडेंट्स ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था.



UP Board Result 2019 इन आसान स्टेप्स से कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अब नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: अब आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑफट ले पाएंगे.

अन्य खबरें

UP Board Result 2019: कब आ रहा है यूपी बोर्ड का रिजल्ट? जानिए अधिकारी ने क्या कहा

JAC 8th Result 2019: 8वीं का रिजल्ट एक Click में करें चेक