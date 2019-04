UP Board Result 2019: इस तारीख को आ सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट, upmsp.edu.in पर कर पाएंगे चेक

खास बातें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द आएगा. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 26 या 27 को आ सकता है. रिजल्ट upmsp.edu.in पर आएगा.

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 (UP Board Result) का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. बोर्ड द्वारा अभी तक रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है. बोर्ड की सचिव ने NDTV को बताया था कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result) अप्रैल के आखिरी में जारी किया जाएगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट (UP Board 10th Result) 26 या 27 को जारी किया जाएगा. अगर रिजल्ट (UP Board 12th Result) 27 तक नहीं आता है तो 30 तक या 30 अप्रैल को रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) जारी होने की पूरी उम्मीद है. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा द्वारा घोषित किया जाएगा. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. UPMSP के मुताबिक 10वीं की परीक्षा में इस बार कुल 58,06,922 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 2 मार्च तक 8,354 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. यूपी बोर्ड प्रशासन की सख्ती की वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा छोड़ दी थी.

UP Board Result 2019 इस तरीके से कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए upresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: अब 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए HiqhSchool Result और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए Intermediate Result के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

UP Board रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर होगा जारी

-upmsp.edu.in

-upmspresults.up.nic.in

-upresults.nic.in

-results.gov.in

UP Board से संबंधित खबरें

UP Board 2019 रिजल्ट जल्द, upmsp.edu.in पर कर पाएंगे चेक

UP Board 10th, 12th Result 2019: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द, ये है डायरेक्ट लिंक

UP Board: 12वीं के बाद करना चाहते हैं सरकारी नौकरी तो ये है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन