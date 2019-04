UP Board Result 2019: जानिए कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

खास बातें यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट इस महीने ही जारी होगा. रिजल्ट अप्रैल के मध्य में जारी कर दिया जाएगा. मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है.

यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV को बताया था, ''यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी करने की प्रक्रिया में है और रिजल्ट अप्रैल में ही जारी होगा.'' उनके मुताबिक अप्रैल के मध्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board 10th & 12th Result) जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स इन वेबसाइट्स पर जाकर ही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी. बता दें कि यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी.



UP Board Result कहां कर पाएंगे चेक?



स्टूडेंट्स नीचे दी गई ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

upmsp.edu.in

upresults.nic.in



UP Board Result कैसे कर पाएंगे चेक?

स्टेप 1: आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा

स्टेप 3: अब आपको रोल नंबर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

