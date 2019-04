UP Board Result 2019: कल जारी होगा रिजल्ट, 12:30 बजे डायरेक्ट लिंक से कर पाएंगे चेक

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board 10th,12th Result) 27 अप्रैल यानी कल जारी कर दिया जाएगा. स्टूडेंट्स का रिजल्ट (UP Board Result 2019) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 12:30 बजे जारी कर दिया जाएगा. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट (UP Board Class 10 Result) चेक करने के लिए रोल नंबर सबमिट करना होगा. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP Board Class 12 Result) एसएमएस कर भी चेक कर पाएंगे. UP Board के 58 लाख स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) का इंतजार है. बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 2 मार्च तक चली थी. इस बार करीब 6 लाख स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के बाद हिस्सा नहीं लिया. UP Board की परीक्षा में इस बार कुल 58 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था. तब 55 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी. पिछले साल कक्षा 10 में 75.16 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे.



UP Board Result 2019 इन डायरेक्ट लिंक से कर पाएंगे चेक



स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आसानी से रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

UP Board Result 2019 Class 10

UP Board Result 2019 Class 12

UP Board 10th, 12th Result 2019 इन स्टेप्स से कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अब नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: अब आप रिजल्ट देख सकते हैं.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे

बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले छात्र कम्‍पार्टमेन्‍ट परीक्षा में उपस्थित होकर दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. कम्‍पार्टमेन्‍ट परीक्षा सम्‍भावित रूप से जून माह में आयोजित की जाएगी.

UP Board से संबंधित खबरें

UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट upmsp.edu.in पर 3 स्टेप्स में आसानी से कर पाएंगे चेक

UP Board Class 10 Result 2019: यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट कल, upmsp.edu.in पर 12:30 बजे देख पाएंगे