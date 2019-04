UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड रिजल्ट इन वेबसाइट पर कर पाएंगे चेक, ये है आसान तरीका

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) कल जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड द्वारा 12:30 बजे रिजल्ट (UP Board 2019 Result) जारी किया जाएगा. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board 10th & 12th Result) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स upmsp.edu.in के अलावा upresults.nic.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. बता दें, हाईस्कूल में इस बार करीब 32 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी. यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स रिजल्ट (UP Board 10th Result) से संबंधित हर जानकारी के लिए NDTV Khabar के साथ जुड़े रहें. हम आपको सबसे पहले हर अपडेट देने का प्रयास करेंगे. इस साल यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च 2019 को खत्म हो गई थी.

UP Board 10th, 12th Result वेबसाइट लिस्ट

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

upmspresults.up.nic.in

results.gov.in

UP Board Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक

- स्टूडेंट्स ऊपर दी गई किसी एक वेबसाइट को ओपन करें.

- वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर सबमिट करें.

- अब आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं.