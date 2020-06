UP Board Result 2020: पिछले साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने मारी थी बाजी, इस साल कौन लहराएगा परचम?

UP Board result 2020: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट आज जारी करेगा.

UP Board result 2020: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं (UP Board Class 10th, 12th Result 2020) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत अहम दिन है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) आज हाईस्कूल (10वीं) और इंटर (12वीं) परीक्षा 2020 के परिणाम जारी करेगा. यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट 2020 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 बजे जारी किए जाएंगे. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लड़के और लड़कियों में किसका प्रदर्शन बेहतर रहता है. वहीं, पिछले साल के रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल यूपी बोर्ड हाईस्कूल में 80.07 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए थे, जबकि इंटरमीडिएट में 70.06 प्रतिशत परीक्षार्थियों को सफलता मिली थी.