UP Board 10th, 12th Toppers: बागपत से हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के टॉपर,10वीं में रिया जैन और 12वीं में अनुराग मलिक ने किया TOP

UP Board Result 2020: जारी हुआ यूपी बोर्ड का रिजल्ट

UP Board 10th, 12th Toppers: यूपी बोर्ड ने 10वीं (UP Board 10th Matric Result) और 12वीं क्लास का (UP Board 12th High School Result) का रिज़ल्ट जारी कर दिया है. यूपी बोर्ड 10वीं में (UP Board 10th Topper) बागपत की रिया जैन (Riya Jain) ने 96.67 फीसदी नंबरों के साथ टॉप किया है. वहीं, 12वीं (UP Board 12th Topper) में बागपत के अनुराग मलिक (Anurag Malik) ने टॉप किया है. इनको 97 फीसदी अंक मिले हैं. खास बात ये है कि इस साल यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के दोनों ही टॉपर बागपत से हैं. इस साल 12वीं क्लास में 74.63 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. वहीं, 10वीं क्लास का पास प्रतिशत 83.31 फीसदी रहा है. आपको बता दें कि इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था .इनमें से 30.24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जबिक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में करीब 25.86 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था. इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कॉपियों का मूल्यांकन देर से हुआ है जिसकी वजह से रिजल्ट लगभग 1 महीने की देरी से जारी किया गया है. रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देखा जा सकता है.