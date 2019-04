UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस तारीख तक, जानिए कहां और कैसे कर पाएंगे चेक

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) इस महीने जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड (UP Board) 15 से 20 अप्रैल के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी कर सकता है. परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Result) यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा. यूपी बोर्ड की परीक्षा इस साल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्दी आयोजित की गई थी. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी. इस साल करीब 58 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी. आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था. पिछले साल कक्षा 10 में 75.16 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. पिछले साल 66.37 लाख स्टूडेंट्स ने रजिट्रेशन कराया लेकिन इनमें से सिर्फ 55 लाख परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी. लगभग 11 लाख 37 हजार छात्रों ने बीच में ही परीक्षा छोड़ दी थी.



UP Board Result 2019 कहां कर पाएंगे चेक?



यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट स्टूडेंट्स नीचे दी गई ऑफिशियल वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे.

- upmsp.edu.in

- upresults.nic.in

UP Board Result 2019 कैसे कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रोल नंबर सबमिट करें, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

