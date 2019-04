Uttar Pradesh Board Result: UP बोर्ड रिजल्ट 2019 एक SMS कर ऐसे कर पाएंगे चेक

UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ 27 अप्रैल को ही जारी होंगे. बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट कल 12:30 बजे जारी कर दिए जाएंगे. यूपी बोर्ड रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स UP Board 10th Result 2019 और UP Board 12th Result 2019 ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा upresults.nic.in पर भी चेक कर पाएंगे. इस साल यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च 2019 को खत्म हो गई थी. आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था. पिछले साल हाईस्कूल में 75.16 और इंटर में 72.43 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे.



UP Board Result 2019: एसएमएस से कर सकेंगे चेक

10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP10 रोल नंबर लिखें और इसे 56263 पर भेज दें.

12वीं का रिजल्‍ट चेक करने के लिए आपको लिखना होगा-

UP12 रोल नंबर लिखें और 56263 पर भेज दें.

ध्‍यान रहे कि आपको SMS रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से भेजना होगा.

UP Board Result 2019: ऐसे भी कर सकते हैं चेक

स्टेप 1: स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए upresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: अब 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए High School Result और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए Intermediate Result के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.