UP BTC 2015 Result: तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

UP BTC Result ऑफिशियल वेबसाइट btcexam.in पर जारी किया गया है.

खास बातें तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. रिजल्ट btcexam.in पर जारी किया गया है. परीक्षा में 10778 अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

UP BTC 2015 Result ऐसे करें चेक

यूपी बीटीसी 2015 के तीसरे सेमेस्‍टर का रिजल्‍ट (UP BTC 2015 Result) जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP BTC 3rd Semester Result) इन नतीजों को ऑफिशियल वेबसाइट www.btcexam.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. तीसरे सेमेस्ट का रिजल्ट (UP BTC Result) रविवार को जारी किया गया. तीसरे सेमेस्ट में कुल 12900 अभ्यर्थी बैठे थे जिसमें से 10778 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आयोग ने चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया था. BTC 2015 के चौथे सेमेस्‍टर की परीक्षा में 74357 उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा में 49658 उम्मीदवार पास हुए हैं. उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.btcexam.in पर जाएं.वेबसाइट पर दिए B.T.C Result 2015(3rd Semester) के लिंक पर क्लिक करें.अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर सबमिट करें.आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.आप रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.