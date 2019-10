UP DELEd Result: यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

UP BTC Result 2019: बीटीसी रिजल्ट जारी कर दिया गया है.

खास बातें यूपी डीएलएड 2018 सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है. रिजल्ट वेबसाइट btcexam.in पर जारी हो गया है. सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 14, 16 और 17 अगस्त को आयोजित की गई थी.

UP DELEd Result: यूपी डीएलएड 2018 सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट (UP Deled 2nd Semester Result) जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP BTC Result) ऑफिशियल वेबसाइट btcexam.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 14, 16 और 17 अगस्त को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए 1,51,876 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसमें से 1,50,208 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था. वहीं 1668 उम्मीदवार परीक्षा में अनुपस्थित हुए थे. बता दें कि डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन यानी डीएलएड को बीटीसी भी कहा जाता है. यह दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है. हर साल में दो सेमेस्टर होते हैं और पूरा कोर्स 4 सेमेस्टर का होता है.



UP BTC Result 2018 डायरेक्ट लिंक से करें चेक



उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UP Deled 2nd Semester Result 2018

UP Deled Result ऐसे करें चेक



- उम्मीदवार वेबसाइट btcexam.in पर जाएं.

- अब वेबसाइट पर दिए गए DELED 2018 सेशन को चुने.

- अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि सबमिट करें.

- रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

