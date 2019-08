UP DElED 3rd Semester Result: डीएलएड 2017 तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

UP DElED: परीक्षा में 1,69,600 उम्मीदवार शामिल हुए थे.

खास बातें डीएलएड 2017 तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है. डीएलएड परीक्षा के लिए 1,70,125 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. डीएलएड परीक्षा में 1,54,526 उम्मीदवार पास हुए हैं.

UP DElED Third Semester Result: परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, प्रयागराज द्वारा डीएलएड 2017 तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट (UP DELED Result) जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट updeledinfo.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. जून में हुई डीएलएड परीक्षा के लिए 1,70,125 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन परीक्षा में 1,69,600 उम्मीदवार शामिल हुए थे. डीएलएड परीक्षा में 1,54,526 (91.11 प्रतिशत) उम्मीदवार पास हुए हैं. भारी ट्रैफिक की वजह वेबसाइट डाउन हो गई है ऐसे में उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे धर्य बनाए रखें और जैसे ही वेबसाइट दोबारा से चालू तब रिजल्ट चेक करें.



UP DElED Third Semester Result डायरेक्ट लिंक से करें चेक



UP DElED Third Semester Result

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.



UP DELED Result ऐसे करें चेक



- उम्मीदवार वेबसाइट updeledinfo.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए UP D.El.Ed 2017 Third Semester Jun 2019 Examination के लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपना रोल नंबर सबमिट करें.

- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

- अपने रिजल्ट का प्रिंट ले लें.

