UP Police Admit Card 2018: उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UP Police Constable Exam Date 2018: परीक्षा 4 से 16 सितंबर के बीच आयोजित होगी.

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card) जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (UP Police Constable Admit Card) ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card 2018) ड्राइविंग टेस्ट के लिए जारी किया है. ये टेस्ट 4 से 16 सितंबर के बीच आयोजित होगा. आपको बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से कांस्टेबल सिविल(महिला और पुरुष) के 41 हजार 520 और कांस्टेबल आरएसी (पुरुष) के 3 हजार 300 पदों को भरा जाना हैं.उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.होम पेज दिए गए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें.अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन करें.

Advertisement

आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.भविष्य के लिए आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.