UP Police Result 2019: जारी हुआ यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां करें चेक

UP Police

यूपी पुलिस रिजल्ट (UP Police Result) जारी कर दिया गया है. कॉन्स्टेबल के पदों पर हुई परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result 2019) ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही रिजल्ट (UP Police Constable Result) चेक कर सकते हैं. बता दें कि हाल ही में ही कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी की गई थी. उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 27 और 28 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी. परीक्षा के लिए 19 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. अब लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार पास हुए हैं उन्हें अगले चरण की परीक्षा में भाग लेना होगा. अगले चरण में शारीरिक मानक परीक्षण होगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वाले उम्मीदवारों डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी. जिसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा.

यूपी पुलिस रिजल्ट UP police Result 2019 इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक -

UP Police Constable Result 2019 ऐसे करें चेक



- उम्मीदवार रिजल्ट चेक करने के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

- मांगी गई जानकारी सबमिट करें.

- आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा.

बता दें कि यूपी पुलिस ने कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया था. कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों में से सिपाही के 31,360 पद और पीएसी में सिपाही के 18,208 पद शामिल हैं.