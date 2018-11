UPSC CDS I 2019: 3 फरवरी को होगी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 1 परीक्षा, ऐसे करें अप्लाई

खास बातें कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा 1 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. यूपीएससी ने 417 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. सीडीएस 1 परीक्षा 3 फरवरी 2019 को होगी.

यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (UPSC) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा 1 (UPSC CDS I) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यूपीएससी (UPSC) ने 417 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार 26 नवंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. सीडीएस परीक्षा (UPSC CDS I Exam 2019) के माध्यम से उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री ऐकेडमी देहरादून, इंडियन नेवल एकेडमी, एयर फोर्स ऐकेडमी हैदराबाद और ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऐकेडमी चेन्नई के लिए चुना जाएगा. सीडीएस 1 परीक्षा 3 फरवरी 2019 को आयोजित की जाएगी.अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC के लिंक पर क्लिक करें.अब CDS के Part-I Registration पर क्लिक करें.एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधिक इंस्ट्रकश को ध्यान से पढ़ने के बाद YES पर क्लिक करें.अब एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं.