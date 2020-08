UPSC: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 के पहले टॉप 20 में शामिल हैं 12 इंजीनियर, जानिए डिटेल

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 के आधार पर चुने गए पहले 25 टॉपर्स में 12 इंजीनियर शामिल हैं. वे मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को करने के लिए उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को अधिक महत्व जोड़ेंगे.

Felicitated All India Toppers of IAS/Civil Services Exam 2019, the result of which was declared recently. These included Pradeep Singh Rank-1 from Haryana, Jatin Kishore Rank-2 from Delhi & Pratibha Verma Rank-3 from UP. 12 Engineers among first 20 and one woman among first 3. pic.twitter.com/lnZhjh6JTa