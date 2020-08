UPSC 2019 के नतीजे घोषित, सिविल सेवकों ने बधाई देते हुए कहा-  चुनौतियों और अवसरों की दुनिया में स्वागत है

Check Civil Services Exam Result

UPSC परिणाम के दिन अपनी घबराहट को याद करते हुए IAS सोमेश उपाध्याय ने कहा, "सबसे रोमांचकारी क्षण, जब आप #UPSCRults के PDF को डाउनलोड करते हैं और Ctrl + F दबाते हैं. तब आप कांपती हुई उंगलियों से सावधानीपूर्वक अपना नाम लिखना शुरू करते हैं. खूंखार टिंग साउंड आपको मार भी सकता है और इस साउंट की अनुपस्थिति आपके जीवन को बदल देती है. " बता दें कि सोमेश उपाध्याय मौजूदा समय में एसडीएम (SDM) के पद पर टिटिलागढ़, ओडिशा में तैनात हैं.

Most thrilling moment:



When you download the PDF of #UPSCResults and press Ctrl+F. Then you start typing your name cautiously with trembling fingers. The dreaded 'ting' sound could kill you while the absence of that sound changes your life. — Somesh Upadhyay, IAS (@Somesh_IAS) August 4, 2020

छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी अवनीश शरण ने उम्मीदवारों का स्वागत करते हुए लिखा, "विश्वास कीजिए, अपना नाम सबसे ख़ूबसूरत UPSC रिज़ल्ट बोर्ड/ वेबसाइट पर लगता है. आप इस पल को ताउम्र नहीं भूलेंगे."

विश्वास कीजिए; अपना नाम सबसे ख़ूबसूरत UPSC रिज़ल्ट बोर्ड/ वेबसाइट पर लगता है. आप इस पल को ताउम्र नहीं भूलेंगे.???? — Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 4, 2020

बिहार के पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने उम्मीदवारों को बधाई देते हुए लिखा, "चुनौतियों और अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है."

#UPSC#CivilServices results declared. Many congratulations to all the successful candidates. Welcome to the world of challenges and opportunities. #CSE2019 — Rahul Kumar (@rahulias6) August 4, 2020

आईएएस अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने सफल उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उन लोगों के लिए मैसेज लिखा है जो इस बार यूपीएससी 2019 की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं. उन्होंने लिखा, "जो सफल नहीं हुए हैं, मुझे पता है उनके लिए ये मुश्लि समय है. कभी मैं भी आपकी जगह पर था. याद रखें ये गुजर जाएगा. आशा करता हूं आपको जल्द कामयाबी मिले."

Congratulations to all those who could make it to the list in civil services exam 2019.

Those who could not, I know it's a tough time. I was there too in your place. Remember this too shall pass. Keep working. May you win soon#upsc — ABINASH MISHRA IAS (@abinash_XD) August 4, 2020

UPSC 2019 की परीक्षा में पहले स्थान पर अपना कब्ज़ा जमाकर प्रदीप सिंह यूपीएससी 2019 के टॉपर बन गए हैं. दूसरा स्थान जतिन किशोर ने हासिल किया है, जबकि तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा ने अपनी जगह बनाई है. इसी के साथ प्रतिभा वर्मा महिला उम्मीदवारों में यूपीएससी 2019 की टॉपर बन गई हैं. यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जारी किया गया है. हालांकि, उम्मीदवारों के मार्क्स रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.