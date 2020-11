UPSC IFS Main Exam 2020: परीक्षा के लिए DAF-I एप्लिकेशन फॉर्म जारी, ये है आवेदन का अंतिम दिन

शेड्यूल के अनुसार, यूपीएससी 28 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 तक भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करेगा. IFS (मुख्य) परीक्षा में भारतीय वन सेवा भर्ती के लिए निर्धारित रिक्तियों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे.

UPSC IFS main 2020: ऐसे भरें DAF-I एप्लिकेशन फॉर्म

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

- इसके बाद होम पेज पर "DAF for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC" के लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद "Click here" के लिंक पर क्लिक करें.

- अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 2020 के लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालें.

- UPSC IFS मुख्य 2020 के लिए DAF भरें.

- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

एप्लिकेशन फीस

भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एसबीआई की किसी भी शाखा में कैश पैसे जमा करने होंगे या फिर एसबीआई की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीज़ा / मास्टर / RuPay क्रेडिट/ डेबिट कार्ड का उपयोग करके 200 रुपये की फीस जमा करनी होगी.

UPSC IFS Main 2020: एडमिट कार्ड कब होंगे जारी?

परीक्षा के लिए ए़डमिट कार्ड और टाइम टेबल परीक्षा के शुरू होने से करीब 3 सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.