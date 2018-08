UPSC Admit Card: NDA और NA 2 परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

खास बातें UPSC ने NDA और NA 2 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 9 सितंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 9 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नैशनल डिफेंस अकैडमी (NDA) और नेवल अकेडमी ( NA 2) की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (UPSC Admit Card) जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार एडमिट कार्ड (NDA Admit Card 2018) 9 सितंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं. यूपीएससी NDA और NA 2 की परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर को करा रहा है. लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (NDA Admit Card) डाउनलोड करने के लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.Whats New के सेक्शन पर दिए गए National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2018 के लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलेगा, अब आप Click here पर क्लिक करें.

Advertisement

अब आपसे रोल नंबर या रजिसट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, उसे भर कर सबमिट करे.आपका ए़डमिट कार्ड (UPSC NDA Admit Card) आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, भविष्य के लिए आप इसका प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.