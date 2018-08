UPSSC: सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के लिए 15 हजार से ज्यादा उम्मीदवार देंगे इंटरव्यू, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

खास बातें 15 हजार 803 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. 6 प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक दिए जाएगे. 2 हजार 712 पदों पर भर्ती होनी है.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक (Assistant Accountant and Auditor General) के लिए नए सिरे से योग्यता तय की है. जिसके बाद अब कुल 15 हजार 803 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए योग्य पाया गया है. उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए अपना एडमिट कार्ड UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. UPSSSC ने उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों का भी निस्तारण कर दिया है. आयोग ने 10 प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया है और 6 प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक देने का फैसला किया है.आपको बता दें कि UPSSSC ने सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक, सहायक कोषागार लेखाकार के 2 हजार 712 पदों पर भर्ती के लिए 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया था. इन पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. कई उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता को लेकर कोर्ट गए थे. कोर्ट ने नए सिरे से योग्यता तय करने के लिए 2017 में आदेश दिया था. जो कि अब लागू हुआ है.

उम्मीदवार UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.होमपेज पर दिए गए Click here to download Interview Letter for Combined Assistant Accountant and Auditor General Recruitment competitive examination 2016 के लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलेगा, .यहां आप मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करे.आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.