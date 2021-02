UPSSSC Computer Operator 2016 Results: घोषित हुए परिणाम , स्कोर देखने के लिए यहां देखें डायरेक्ट लिंक

जो उम्मीदवार यूपीएसएसएससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम ऑनलाइन upsssc.gov.in पर देख सकते हैं. यहां पर उम्मीदवार अपने स्कोर देख सकते हैं. बता दें, लंबे समय से उम्मीदवार परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे. UPSSSC ने भर्ती परीक्षा 10 जनवरी, 2020 को आयोजित की थी, जो राज्य भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

UPSSSC Computer Operator 2016 results: कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Click here to View Computer Operator (General Recruitment) Competitive Examination 2016 Under the Advertisement 25 Exam 2016" लिंक पर जाएं.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- UPSSSC Computer Operator 2016 रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगी.

स्टेप 5- रिजल्ट को डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)