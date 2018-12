UPSSSC VDO Answer Key: आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

खास बातें वीडीओ परीक्षा की आंसर-की जारी हो गई है. आंसर-की upsssc.gov.in पर जारी की गई है. परीक्षा 22 और 23 दिसंबर, 2018 को आयोजित की गई थी.

UPSSSC ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 की आंसर-की (UPSSSC Answer Key 2018) जारी कर दी है. उम्मीदवार आंसर-की UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार 31 दिसंबर, 2018 तक ही आंसर-की (UPSSSC VDO Answer Key) चेक कर सकते हैं. अगर आंसर की पर अभ्यर्थी को किसी तरह की आपत्ति है तो वे आपत्ति के टैब पर क्लिक करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर, 2018 को आयोजित की गई थी. परीक्षा 572 केंद्रों पर हुई थी. उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपनी आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

डायरेक्ट लिंक- UPSSSC VDO Answer Key 2018



UPSSSC VDO Answer Key 2018 ऐसे करें डाउनलोड



स्टेप 1: उम्मीदवार आंसर-की चेक और डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Click here to download your Question Paper and to see concern Answer Key of the exam held on dated - 22/12/2018 and 23/12/2018 under the advertisement number -02-Exam/2018 Sammilit Gram Panchayat Adhikari, Gram Vikas Adhikari (S.K.) evam Samaj Kalyan Paryavekshak (Samanya Chayan) Examination 2018 लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.

स्टेप 4: आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 5: अब आप आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

