CBSE 10th-12th Board: 4 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं, छात्र बोले- जल्द जारी की जाए डेटशीट

दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने स्कूलों को फिर से खोल दिया है ताकि आने वाले पेपर्स की तैयारी में छात्रों की मदद कर सकें. हालांकि, जैसे-जैसे बोर्ड परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है, छात्र बार-बार फाइनल डेटशीट के लिए पूछ रहे हैं ताकि उन्हें परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके.

दूसरी ओर, बिहार जैसे राज्य फरवरी से अपनी फाइनल बोर्ड परीक्षा शुरू करेंगे, जबकि वे पहले ही प्रैक्टिकल परीक्षा दे चुके हैं. कक्षा 10,12 के छात्रों का अब सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है. वह सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और CBSE को डेटशीट जल्द जारी करने के लिए कह रहे हैं.

विभिन्न छात्र राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET 2021) सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों को लेकर भी चिंतित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी परीक्षा की तारीखों में किसी भी प्रकार का क्लैश न हो.

एक छात्र ने ट्ववीटर में लिखा, छात्रों में से एक ने कहा, "हम चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेटशीट 2021 जल्द जारी करे." वहीं एक अन्य ने कहा, " परीक्षा के रूटीन की घोषणा करें".

