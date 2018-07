भारत की 18 वर्षीय एथलीट हिमा दास (Hima Das) ने इतिहास रच दिया है. हिमा ने फिनलैंड के टैम्पेयर शहर में आयोजित IAAF विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप (IAAF World U20 Championships) की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है. इस दौड़ को पूरा करने में उन्‍हें 51.46 सेकंड लगे. हिमा की जीत का जश्न पूरा देश मना रहा हैं. हिमा विश्व स्तर पर ट्रैक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं. इससे पहले भारत के किसी मह‍िला या पुरुष खिलाड़ी ने जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीता है. और तो और, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह और पीटी उषा भी कमाल नहीं कर पाए थे. इस लिहाज से अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पर भारत की ये ऐतिहासिक जीत है. हिमा ने सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सेमीफाइनल में 52.10 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया था.

Kolkata Police joins the rest of the country in congratulating Hima Das, the 18 year old sprinter who created history by winning the gold in the 400 metres sprint yesterday in the U-20 World Athletics Championships in Finland. India’s first ever track gold in world championships. pic.twitter.com/G8MqIIDxsu