Video: आवारा कुत्ता RPF के साथ स्टेशन पर लगाता है गश्त, रेलवे ट्रैक क्रॉस करने वालों को भौंक कर देता है चेतावनी

मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की तरह चेन्नई में भी कई लोग लोकल ट्रेन से रोजाना सफर करते हैं और इस दौरान लोगों को झुंड बनाकर घूमने वाले कुत्तों से भी सावधान रहना पड़ता है लेकिन, चेन्नई के पार्क टाउन रेलवे स्टेशन पर एक आवारा कुत्ता रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में शामिल हो गया है. यह कुत्ता रोजाना रेलवे स्टेशन पर नियमों का उल्‍लंघन करने वाले यात्रियों पर भौंकता है और उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है.

यह भी पढ़ें: इंसानों की तरह बोलता है यह Dog, Viral Video देख आप भी रह जाएंगे हैरान



जानकारी के अनुसार इस कुत्ते को दो साल पहले इसके मालिक ने पार्क टाउन में छोड़ दिया था. इसके बाद से यह कुत्ता रेलवे स्टेशन की आरपीएफ में शामिल हो गया और उनके साथ रोजाना प्लेटफॉर्म पर गश्त करने लगा. साथ ही यह कुत्ता फुटबोर्ड पर सफर करने वाले यात्रियों को भौंक कर चेतावनी देने लगा.

Chinnaponnu, a dog, who was abandoned at station two years ago is seriously offering her services in assisting RPF in warning passengers illegally crossing the track and travelling on footboard at Chennai Railway station. pic.twitter.com/ub2gMXNB2t