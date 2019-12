Chess: कुछ ऐसे कोनेरू हंपी बन गई वर्ल्ड रेपिड चैंपियन

भारत की कोनेरू हंपी (Koneru Humpy) ने यहां महिला विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप में चीन की लेई टिंगजी के खिलाफ आर्मेगेडन गेम को ड्रॉ करने के बाद खिताब अपने नाम किया. बत्तीस साल की भारतीय खिलाड़ी ने चीन की एक अन्य खिलाड़ी टांग झोंगयी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 12वें और अंतिम दौर में जीत हासिल की जिससे उन्हें टिंगजी के खिलाफ टाईब्रेकर खेलना पड़ा. मां बनने के बाद 2016 से 2018 तक दो साल का ब्रेक लेने वाली हंपी (Koneru Humpy) ने फिडे को दिये साक्षात्कार में कहा, ‘जब मैंने तीसरे दिन अपना पहला गेम शुरू किया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं शीर्ष पर रहूंगी. मैं शीर्ष तीन में रहने की उम्मीद कर रही थी. मैंने टाई-ब्रेक गेम खेलने की उम्मीद नहीं की थी.'

Congratulations to GM Koneru Humpy ???????? on winning the @FIDE_chess Women's World Rapid Championship in Moscow, Russia. Humpy beat Lei Tingjie ???????? in a playoff match to win her first World title! #rapidblitz #worldchampion pic.twitter.com/BNz6gpE8oK

उन्होंने कहा, ‘मैंने पहला गेम गंवा दिया लेकिन दूसरे गेम में वापसी की. यह गेम बहुत जोखिम भरा रहा लेकिन मैंने इसमें जीत हासिल की. अंतिम गेम में मैं बेहतर स्थिति में थी और फिर मैंने आसान जीत हासिल की.' हंपी ने कुल नौ अंक जुटाए जिससे वह टिंगजी और तुर्की की एकेटरिना अटालिक के बराबर पहुंची. हंपी ने पहले पांच दौर में 4.5 अंक बनाकर अच्छी शुरुआत की और इसके बाद वह रूस की इरिना बुलमागा के खिलाफ मिली हार से थोड़ा पिछड़ गयीं. हंपी को मजबूत वापसी की जरूरत थी और उन्होंने अंतिम दो राउंड में जीत हासिल की.

Chief Minister Sri YS Jagan Mohan Reddy congratulated Women Grand Master Koneru Humpy on winning the Women World Rapid Chess Championship. The Chief Minister said that it is a proud moment for the people of Andhra Pradesh and wished her success in all future tournaments.