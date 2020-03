कोरोनावायरस से जंग के लिए 10 साल की चेस प्लेयर ने दिखाई ऐसी दरियादिली, मुख्यमंत्री ट्वीट किए बिना नहीं रह सके

कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. पूरी दुनिया में लोग वायरस के परेशान हो गए हैं. भारत में इस समय कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए लोकडाउन का ऐलान किया गया है. ऐसे में इस मुश्किल भरे वक्त में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं. एक तरफ जहां बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का दान दिया है तो वहीं सुरेश रैना (Suresh Raina) और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) जैसे खिलाड़ी भी सामने आकर मदद कर रहे हैं. इस परिस्थिती में त्रिपुरा की रहने वाली 10 साल की चेस प्लेयर अर्शिया दास ने भी अपना कदम बढ़ाया और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना सहयोग देते हुए 10 हजार रुपये की मदद की है. अर्शिया दास के इस को देखकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Tripura) बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb) ने ट्वीट कर बधाई दी है और साथ ही लिखा है' मैं इस 10 साल की चेस प्लेयर अर्शिया को इस मुश्किल समय में उनकी द्वारा दान किए गए राशि के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं, उनका भविष्य उज्जवल रहे इसकी कामना करता हूं. गौरतलब है कि जहां कई लोग आगे आकर मदद कर रहे हैं तो वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli), धोनी (Dhoni) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे दिग्गज ने अभी तक प्रधानमंत्री राहत कोष में कोई मदद नहीं की है.

I thank Tripura's little chess prodigy Arshiya Das for donating Rs. 10,000 to Chief Minister's Relief Fund at this vital period of Corona Pandemic.



Wishing her all the best for her future endeavours. pic.twitter.com/iAf2Z0LOhF