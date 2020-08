भारत इतिहास रचने के करीब, विश्व शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मे, हम्पी नें टाईब्रेक मे दिलाई पोलैंड पर जीत

शतरंज विशेसज्ञ निखिल जैन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहते है कि भारत के पास करो या मरो की स्थिति थी मतलब टाईब्रेक मे जाने के लिए किसी भी सूरत में जीत चाहिए थी इस बार निहाल की जगह प्रग्गानंधा और दिव्या की जगह वन्तिका अग्रवाल को टीम मे शामिल किया गया इस बार कप्तान विदित नें कप्तानी की ज़िम्मेदारी उठाते हुए शानदार जीत दर्ज कर दी और भारत को 1-0 से आगे कर दिया दूसरी जीत भारत को दिलाई कोनेरु हम्पी नें और इसके बाद हरिका नें जीत दर्ज करते हुए स्कोर 3-0 से भारत के हिस्से कर दिया.

World Women Rapid Champion Koneru Humpy wins a decisive Armageddon game with Black against Monika Socko & Team India makes it to the final of FIDE Online #ChesOlympiad. They will play a winner of Russia - USA match that will start at 16:00 UTC. pic.twitter.com/n29sDaOnnZ