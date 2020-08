world chess Olympiad में भारत ने पहली बार जीता गोल्ड मेडल

world chess Olympiad में भारत ने जीता गोल्ड मेडल जीत लिया है. भारत पहली बार जीता गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने में सफल रहा है. बता दें कि भारत और रूस को संयुक्त विजेता विजेता घोषित किया गया. रूस 19वीं बार चैंपियन बना है. बता दें कि ऑनलाइन फाइनल मैच को करीब 100000 लोग देख रहे थे. चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. FIDE राष्ट्रपति अर्कडी ड्वोर्कोविच ने दोनों देशों को विजेता घोषित करने का फैसला किया. बता दें कि सेमीफाइनल में भारत ने पोलैंड को हराते हुए फाइनल मे जगह बनाने में सफल रही थी. अब फाइनल में आधुनिक शतरंज का सुपर पावर कहे जाने वाले रूस के साथ संयूक्त विजेता बनकर भारत ने यकीनन एक नया इतिहास लिखने में कामयाबी पाई है.

.

We are the champions !! Congrats Russia!

FIDE President Arkady Dvorkovich made a decision to give gold medals of FIDE Online #ChessOlympiad to both teams - India and Russia. More details & an official statement to follow.