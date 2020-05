दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद 3 महीने के बाद भारत लौटे, जर्मनी में फंसे थे..देखें Video

भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद (Vishwanathan Anand) तीन महीने से ज्यादा समय से जर्मनी में रहने के बाद आखिरकार भारत लौट आए हैं. बता दें कि कोरोनावायरस लॉकडाउन (COVID-19 pandemic) के कारण विश्वनाथन आनंद भारत नहीं लौट पा रहे थे. भारत वापस आने के बाद अब आनंद 14 दिनों तक अपने घर में क्वारंटीन में रहेंगे. बता दें कि महान दिग्गज विश्वनाथन आनंद जर्मनी बुंदेसलीगा शतरंज लीग में भाग लेने के लिए गए थे. आनंद अपने करियर में अबतक 5 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने में सफल हो गए हैं. जर्मनी में रहने के दौरान आनंद परिवार वालों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते रहते थे.

.@vishy64theking and Ambassador #MuktaTomar at Frankfurt Airport - thank you Vishwanath Anand for appreciating the initiatives of @eoiberlin to reach out to #stranded#Indians in #Germany#Covid-19#VandeBharatMission@KirenRijiju

⁦@DrSJaishankar⁩ ⁦⁦ pic.twitter.com/SEGq5xXmco