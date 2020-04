Coronavirus: पूर्वी दिल्ली का मंसारा अपार्टमेंट अब हॉटस्पॉट नहीं, पहला कन्टेनमेंट जोन सीलिंग से मुक्त

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि 'वसुंधरा एनक्लेव के मनसारा अपार्टमेंट में कोई नया मामला नहीं आया. इसलिए इस कन्टेनमेंट जोन को डीकंटेन किया जा रहा है. इस इलाके में रहने वाले लोगों के सहयोग के चलते ऑपरेशन शील्ड कामयाब रहा.'

No new case in Mansara Apts in Vasundhara Enclave. Therefore, this containment zone is being de-contained. Operation Shield was successful becoz of cooperation from people living in this zone. pic.twitter.com/sV9bVFXPsK