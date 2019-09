दिल्ली : कार चालक की दुस्साहसिक हरकत, भीड़ में घुसा दी तेज रफ्तार कार, देखें - VIDEO

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित गुप्ता मार्केट में रविवार को रात में एक कार चालक की हरकत का भयानक वीडियो सामने आने आया. वीडियो में एक काले रंग की लग्जरी कार ने सात-आठ लोगों को टक्कर मार दी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग काले रंग की लग्जरी गाड़ी को घेरकर खड़े हुए हैं. गाड़ी भीड़ से निकलते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ने पर कार चालक गाड़ी को तेजी से बैक करता है जिससे गाड़ी की चपेट में सात-आठ लोग आ जाते हैं.

गुस्साई भीड़ गाड़ी के ऊपर चढ़कर गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन काले रंग की लग्जरी कार सवार युवक गाड़ी को तेजी से भगा कर ले जाता है. वीडियो में काली लग्जरी गाड़ी लोगों को टक्कर मार रही है. दरअसल इस कार में सवार युवक एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे. इसी वजह से लोगों की भीड़ ने गाड़ी सवार को घेरकर रखा था. जैसे ही गाड़ी सवार को रास्ता मिला वह भागने की कोशिश करने लगा. कुछ दूर जाते ही वापस गाड़ी को तेजी से बैक करके लाया, जिसकी चपेट में 7-8 लोग आ गए.

दिल्ली पुलिस का कहना है की एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है जिनकी एमएलसी करवाई गई है. पुलिस ने बताया की घायल कमल को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

#WATCH Delhi: A vehicle rammed into pedestrians at Old Gupta Colony in Model Town last night. One person was injured. FIR has been registered; police investigation underway pic.twitter.com/I6LnTr6qdc