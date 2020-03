दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में 13 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिल्ली में हुए दंगों में अलग-अलग हत्याओं के मामलों में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह आरोपी कांस्टेबल रतनलाल की हत्या, गोकुलपुरी में चार लोगों के शव नाले में मिलने और घोंडा में घर में आग लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं.

कांस्टेबल रतन लाल की मौत के मामले में सात लोग सलीम मालिक, मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद आयूब, यूनुस, आरिफ, दानिश मोहम्मद, सलीम खान गिरफ्तार हुए हैं. सलाीम कान ग़ाज़ियाबाद का निवासी है और बाकी 6 आरोपी चांदबाग के ही रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक पुलिस कर्मियों पर हमला करने की तैयारी पहले से थी. यह सातों आरोपी हत्या के साथ-साथ दंगों में भी शामिल थे.

इसके अलावा पंकज, लोकेश सोलंकी, सुमित और अंकित गोकुलपुरी इलाके में नाले से चार डेड बॉडी मिलने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं. दो भाईयों आमिर और हाशिम की गोकुलपुरी नाले से डेड बॉडी मिली थीं. इसके अलावा दो और लोग जिनके नाम अकील और मुशर्रफ हैं, की हत्या हुई थी.

वरुण और अरुण ये घोंडा में घर में आग लगाने के आरोपी हैं. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस सीढ़ी लगाकर लोगों को जलती हुई बिल्डिंग से निकालती हुई दिख रही है. इसमें एक बुजुर्ग महिला अकबरी बेगम की मौत हो गई थी. हत्या के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया है.

Delhi Police PRO MS Randhawa on violence in the North East district: Till now, we have registered 712 FIRs. More than 200 accused have been arrested. We have received a lot of videos that will help us in the investigation. https://t.co/ULM2lim1Vj