Video: तेज रफ्तार कार ने कुछ सेकेंड में मचाई तबाही, 2 साइकिल, 1 गाड़ी और 1 बाइक को मारी टक्कर

हरियाणा के यमुनानगर में शनिवार शाम को एक तेज स्पीड कार ने दो साइकिल चालकों, सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी समेत एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं. इस हादसे के कुछ पलों बाद ही ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया. इस घटना को खुद अपनी आंखों से देखने वाले बंसी लाल ने बताया, 'एक तेज स्पीड में आ रही होंडा सिटी ने पहले दो साइकिल सवार लोगों को मारा और फिर सीधे सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से टकरा गई. इसके बाद गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई.'

बंसी लाल ने बताया कि होंडा सिटी कार में उस वक्त 3 से 4 लोग मौजूद थे. इस घटना के वीडियो को एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी एक दम से तेज स्पीड में आती है और पहले 2 साइकिल वालों से टकराने के बाद एक गाड़ी और बाइक से टकराती है. इसके तुरंत बाद ही गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है.



#WATCH Haryana: A speeding car hits a cycle, a motorcycle and a parked car on a road in Yamuna Nagar, 5 people injured. Police have begun investigation. (11.1.20) pic.twitter.com/b52Qz3whNQ