Coronavirus: भारत को टी-20 वर्ल्डकप जिताने वाला यह क्रिकेटर लोगों को बचाने के लिए कर रहा है यह काम, जीता दिल..

कोरोनावायरस (coronavirus) के खतरे देखते हुए पीएम मोदी ने पूरे भारत में लॉकडाउन करने का ऐलान किया है जो 21 दिनों तक चलेगा. वायरस (COVID-19) के कारण पूरे वर्ल्ड में दहशत का माहौल हैं, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया. गौरतलब है कि वायरस के सक्रमण से बचने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी घरों में रहकर सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं और साथ ही फैन्स को भी घर में रहने की सलाह दे रहे हैं. इसी बीच 2007 टी-20 वर्ल्डकप फाइनल में आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी कर भारत को विश्व विजेता बनाने वाले गेंदबाज जोगिंदर शर्मा (Joginder Sharma) कोरोनावायरस के खतरे के बीच अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि क्रिकेट से अलग होने के बाद वो हरियाणा पुलिस में डीएससपी के पद पर मौजूद हैं. ऐसे में उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है और वो सड़क पर रहकर घरों से बाहर निकल रहे लोगों को वापस घर में भेजने का काम कर रहे हैं.

पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा (Joginder Sharma) ने ट्विटर पर कुछ फोटो पोस्ट की है जिसमें वो ऐसा करते हुए दिख रहें हैं. जोगिंदर शर्मा ने फोटो पोस्ट कर सभी को सलाह भी दी है और कैप्शन में लिखा है कि' खुद का बचाव ही कोरोनावायरस से हमें बचा सकता है, साथ मिलकर इससे लड़े और घर में रहकर हमारी मदद करें'

*Prevention is the only cure for Coronavirus,Let's be together and fight with this Pandemic situation..Please cooperate with us* Jai Hind pic.twitter.com/Cl36TanfJP