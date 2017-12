टेस्ट का लेखा-जोखा-2 : साल 2017 में टेस्ट में नंबर-1 पायदान बरकरार रखी भारत ने

ICC ranking for team India

No. 1 in Test

No. 2 in ODI

No. 2 in T20’s — Cricket India (@Crikindia) December 26, 2017

@BCCI team beat @OfficialSLC and attains new rankings in T20, thanks to the good overall performance by India.@ImRo45@klrahul@msdhoni



ICC Team Ranking:



No.1 Test: India

No.2 ODI: India

No.2 T20: India (T 20 rating may change Subject to the final T20 match result #INDvSL) pic.twitter.com/notdlT5t4r — Virat Kohli (@ImVKOhli99) December 22, 2017

Congratulations Men in Blue on defeating Sri Lanka in Test series! Team India equals Australia's record of Nine Successive Test Series Wins!! Cheers... pic.twitter.com/BQIjPMj0AP — Madhu Kant Sharma (@MadhuKantSharma) December 6, 2017

Third Test Match Drawn. India Equals Australia's Record Of 9 Consecutive Test Series Victory. Most In Test Cricket. Congrats Team India.#INDvSL#IndvsSLpic.twitter.com/Ym7Fqp9y8O — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) December 6, 2017

भारतीय क्रिकेट टीम के लिहाज से साल 2017 खत्म हो चुका है. इस साल विराट कोहली के वीरों ने जमकर धमाल मचाया. लेकिन सबसे ज्यादा टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया टेस्ट में. टीम इंडिया को अप्रैल में आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 बनने के लिए 'गदा' मिली थी.और इस नंबर एक पायदान को इस युवा टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ बरकरार रखा है. चलिए टेस्ट टेस्ट के साल के प्रदर्शन की हमारी दूसरी किश्त में कुछ अहम बातों पर डाल लेते हैं.बेंगलुरु में जीत से ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ बराबरी पर आ गई. भारत ने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों से हरा दिया. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई और 112 रनों पर ऑल आउट हो गई. लेकिन टीम इंडिया की परेशानियां कम नहीं हुई थी. कप्तान विराट कोहली पिछली चार पारियों में अपने स्कोर को 15 के पार भी ले जाने में नाकाम रहे थे. पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कोहली की बल्लेबाजी में कुछ तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया. बेंगलुरु टेस्ट में भारत की जीत के बाद आर अश्विन और रविंद्र जडेजा गेंदबाज़ों की लिस्ट में एक साथ टॉप पर आ गए। बेंगलुरु में अश्विन ने 8 विकेट लिए जबकि जडेजा ने सात.यह भी पढ़ें : IND VS SA: 'यह विराट मंत्र' साथियों को दिया कोहली ने..बोले- 'ये बातें' दक्षिण अफ्रीका में बेहतर करने को जरूरी बेंगलुरु की जीत ने होली के रंग को और गाढ़ा कर दिया। रांची में पहली बार टेस्ट खेला गया। चेतेश्वर पुजारा के दोहरे शतक और ऋद्धिमान साहा के साथ 199 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया को इस टेस्ट में ड्राइवर सीट पर बैठा दिया। लेकिन टेस्ट ड्रॉ रहा।धर्मशाला में सीरीज का आखिरी और निर्णायक टेस्ट खेलने पहुंची ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम दलाई लामा से मिलने पहुंची. ये मुलाकात खासी दिलचस्प रही. तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा ने पहले ही साफ कर दिया कि उनसे क्रिकेट के बारे में कोई कुछ न पूछे.दलाईनामा ने खिलाड़ियों से खुलकर बात की. उन्होंने खुद को Marxist बताया. बताया कि कैसे चीन ने उनके देश तिब्बत पर कब्जा कर लिया. खराब फॉर्म में चल रहे डेविड वॉर्नर ने सवाल-जवाब का सेशन शुरु होते ही माइक लपक लिया और दलाईनामा से मानसिक शांति के लिए सलाह मांगी. एक घंटे तक चली इस मुलाकात को दलाईनामा के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण हुआ. फेसबुक पर दलाईलामा के करीब 1 करोड़ 30 लाख फ़ॉलोअर हैं।धर्मशाला टेस्ट जीतकर भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली. भारत ने धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में मुकाबला 8 विकेट से जीता और लगातार सातवीं टेस्ट सीरीज अपने नाम की. रवींद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे. उन्होंने 4 टेस्ट में सबसे ज्यादा 25 विकेट हासिल किए और 127 रन भी बनाए जिसमें 2 अर्धशतक थे. दिलचस्प बात है कि भारत ने सात सीरीज में सातों अलग-अलग टीमों को हराया. श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, के अलावा इसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं.आईसीसी ने टीम इंडिया को 1 अप्रैल की कट ऑफ डेट तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बने रहने के लिए गदा पेश की. विराट कोहली ये गदा पाने वाले भारत के दूसरे टेस्ट कप्तान बने. साथ ही टीम को करीब 7 करोड़ रुपए का चेक भी मिला.