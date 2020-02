Under-19 World Cup final: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्‍डकप के फाइनल के दौरान मैदान पर खराब व्‍यवहार करने के ल‍िए आईसीसी ने बांग्‍लादेश के तीन और भारत के दो प्‍लेयर को दोषी माना है. टूर्नामेंट के फाइनल में बांग्‍लादेश ने भारत को तीन व‍िकेट से हराकर चैंप‍ियन बनने का श्रेय हास‍िल क‍िया. मैच का फैसला डकवर्थ लुईस न‍िमय के आधार पर हुआ. बांग्‍लादेश की टीम पहली बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्‍डकप चैंप‍ियन बनी है. मैच के बाद मैदान पर उस समय अप्र‍िय दृश्‍य उपस्‍थ‍ित हो गए थे जब बांग्‍लादेश के कुछ प्‍लेयर ने जरूरत से ज्‍यादा आक्रामक रुख द‍िखाया. इस दौरान उनकी भारतीय टीम के प्‍लेयर्स के साथ झड़प हो गई थी. मैच के बाद के वीड‍ियो की जांच करने के बाद आईसीसी ने बांग्‍लादेश के तीन और भारत के दो प्‍लेयर को खराब व्‍यवहार का दोषी माना है.

ICC: Three Bangladeshi players; Md Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Rakibul Hasan, and two Indian players; Akash Singh and Ravi Bishnoi were charged with violating Article 2.21 of the code, whilst Bishnoi received a further charge of breaching Article 2.5. https://t.co/RIZ6i0chcg