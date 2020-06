T20I में अर्धशतक नहीं लगाने वाले 3 ताबड़तोड़ भारतीय बल्लेबाज, यह दिग्गज 14 सालों से कर रहा है इंतजार

टी-20 क्रिकेट (T20I) एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के बारे में सोचता है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज 12 गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफल रहा है. बता दें टी 20- इंटरनेशसनल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के नाम है. युवी ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 12 गेंद पर अर्धशतक जमा दिया था. ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मेट में बल्लेबाज के द्वारा अर्धशतक जमाना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अबतक अर्धशतक जमाने का सौभाग्य हासिल नहीं कर पाएं हैं.

Even KL Rahul scored an overseas hundred, batting at number 5 in his only 5th match as a Wicket Keeper batsman. Then there is Dinesh Kartik.#NZvsINDpic.twitter.com/dunIeBryX5