पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन तो इंग्लैंड क्रिकेटर जोफ्रा ऑर्चर का ट्वीट हुआ वायरल, पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी ?

कोरोनावायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है. इसका ऐलान पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने किया है उन्होंने कहा कि 21 दिन तक घर से निकलना भूल जाइए. पीएम मोदी के इस घोषणा के तुरंत बाद इंग्लैंड क्रिकेटर जोफ्रा ऑर्चर (Jofra Archer) का एक ट्वीट काफी वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि '3 हफ्ते घर पर रहना काफी नहीं है'. ट्विटर पर यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. फैन्स भी जोफ्रा ऑर्चर के ट्वीट को देखकर हैरान हैं और कमेंट में उन्हें ज्योतिष लिख रहे हैं. ऑर्चर के द्वारा किया गया यह ट्वीट अक्टूबर 2017 का है. आपको बता दें कि पहले भी जोफ्रा ऑर्चर के कई ऐसे ट्वीट वायरल हुए थे जिसमें उनके द्वारा लिखी हुई बात अभी की स्थिती से बिल्कुल ठीक बैठती है. इस ट्वीट से पहले ऑर्चर का एक पुराना ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें वो यह बात कहते हुए नजर आए थे जिसमें लिखा था 'एक दिन आएगा, जब भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी', क्रिकेट फैन्स उनके ट्वीट को देखकर अचरज में हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑर्चर भगवान तो नहीं..

There will be, no place to run, that day will come