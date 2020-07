IPL से बाहर किए गए 48 साल के स्पिनर को मिला शाहरूख खान की टीम का साथ, CPL में खेलते आएंगे नजर

अपने साथ प्रवीण तांबे (Pravin Tambe) अब कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL2020) खेलते हुए नजर आएंगे. प्रवीण तांबे (Pravin Tambe) को सीपीएल (CPL 2020) की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders) ने जोड़ लिया है. ऐसे में प्रवीण सीपीएल में खेलते वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. बता दें कि ट्रिनबागो नाइट राइडर्स सीपीएल (CPL) में शाहरूख खान (SRK) की टीम है. अब तांबे को बीसीसीआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. गौरतलब है कि बीसीसीआई ने तांबे को आईपीएल में खेलने से बैन कर दिया है. तांबे ने बीसीसीआई से बिना इजाजत मांगे ही यूएई में आयोजित हुए टी-10 लीग में खेले थे. जिसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल खेलने से रोक लगा दी. ताबें ने आईपीएल में 41 साल की उम्र में डेब्यू किया था.

Join us in welcoming #PravinTambe to our #CPL2020 squad. He brings truckloads of experience and a bag full of tricks to our ranks all the way from #India! #TrinbagoKnightRiders@CPL#Cricket#CPL20#CricketPlayedLouderpic.twitter.com/y9640bL5ZG