IPL इतिहास के 5 अनोखे रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने का रिकॉर्ड (Most Dot Balls in IPL History)

आईपीएल में इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने का रिकॉर्ड हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) के नाम है. भज्जी ने अबतक आईपीएल के इतिहास में 562.2 ओवर फेंके हैं और इस दौरान 1,249 गेंद ऐसी फेंकी है जब बल्लेबाज रन नहीं बना सका है. अबतक आईपीएल में हरभजन ने 160 मैच में 150 विकेट लेने में सफलता पाई है. आईपीएल इतिहास में हरभजन सिंह की इकोनॉमी 7.05 की रही है.

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच (Most Catch in IPL History)

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड सुरेश रैना (Suresh Raina) के नाम है. रैना ने अबतक आईपीएल में कुल 102 कैच लपके हैं. रैना ने आईपीएल में कुल 193 मैच खेले हैं. सुरेश रैना एक बार फिर इस आईपीएल में सीएसके की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे. रैना सीएसके (CSK) के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं उन्हें मिस्टर आईपीएल (Mr IPL) भी कहा जाता है.

चेन्नई सुपरकिंग्स का शानदार रिकॉर्ड (Chennai Super Kings most successful team of IPL History)

आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसका टूटना मुश्किल है. सीएसके ने अबतक आईपीएल के 12 सीजन में से 10 सीजन में भाग लेते हुए 8 सीजन में फाइनल में पहुंची है तो वहीं आईपीएल के हर सीजन में प्ले ऑफ में पहुंची है. आईपीएल के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाली सीएसके इकलौती टीम है. आईपीएल के इतिहास में 3 बार खिताब सीएसके ने जीता है.

आईपीएल में गेंदबाज के द्वारा एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड

Instances of Most Runs In One Over In IPL: आईपीएल 2011 में क्रिस गेल (Chris Gayle) ने कोच्चि टस्कर्स के गेंदबाज प्रशांत परमेश्वरण (Prasanth Parameswaran) की एक ओवर में 37 रन बनाए थे, जिसमें गेल ने 3 चौके और 4 छक्के जमाए थे. इस ओवर एक नो बॉल भी शामिल थी. इस तरह से प्रशांत परमेश्वरण (Prasanth Parameswaran) ने अपने एक ओवर में 37 रन दिए थे. परमेश्वरण के द्वारा बनाया गया यह अनचाहा रिकॉर्ड भी टूटना मुश्किल ही नजर आता है.

सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड (Players with most ducks in IPL history)

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) के नाम है. हरभजन सिंह अबतक 13 बार बिना कोई रन बनाए आउट हो चुके हैं. वह साल 2008 में मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़े थे. अब भज्जी सीएसके की ओर से खेलते हुए नजर आते हैं. हरभजन सिंह के अलावा पार्थिव पटेल भी 13 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) IPL में 12 बार शू्न्य पर आउट हुए हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli) का यह रिकॉर्ड टूटना मुश्किल

Batsmen With Most Runs In A Single Season Of IPL: कोहली ने साल 2016 के आईपीएल सीजन (IPL 2016) में 973 रन बनाए हैं. आईपीएल के एक सीजन में किसी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया यह सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है. कोहली का यह रिकॉर्ड यकीनन टूटना मुश्किल है.

