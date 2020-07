रणजी क्रिकेट के 5 अनोखे रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्याया शतक जमाने का रिकॉर्ड वसीम जाफर (Wasim Jaffer) के नाम है. जाफर ने अपने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में कुल 36 शतक जमाए हैं जो एक रिकॉर्ड है. इतना ही नहीं वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. वसीम ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 12038 रन बनाए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड मुंबई की ओर से खेलते वाले अमोल मजूमदार के नाम था. मजूमदार ने रणजी के इतिहास में 9202 रन बनाए थे.

रणजी के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक सीजन के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल दिल्ली की ओर से खेलने वाले स्पिनर बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) ने किया है. बिशन सिंह बेदी ने 1974-75 के एक रणजी सीजन में कुल 64 विकेट चटकाए थे. यह रिकॉर्ड आजतक बरकरार है. गौरतलब है कि भारतीय दिग्गज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण (V. V. S. Laxman) ने रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. साल 1999-2000 के रणजी सीजन में लक्ष्मण ने 1415 रन बनाए थे.

सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड राजिंदर गोयल (Rajinder Goel) के नाम है. राजिंदर गोयल ने अपने पूरे रणजी करियर में कुल 750 विकेट झटके. हाल ही में राजिंदर गोयल का निधन हुआ है. राजिंदर गोयल ने अपने रणजी ट्रॉफी के करियर में शानदार परफॉर्मेंस तो किया लेकिन कभी भी भारतीय टीम में शामिल नहीं हो पाए.

