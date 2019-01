भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) शनिवार 12 जनवरी से प्रारंभ हो रही है. वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम ने हालांकि अपने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है, इसके बावजूद विराट ब्रिगेड को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. ऑस्‍ट्रेलिया टीम को उसी के मैदान में टेस्‍ट सीरीज में हराने के बाद भारतीय टीम आत्‍मविश्‍वास से लबरेज है और इसका फायदा उसे वनडे सीरीज में भी मिल सकता है. वनडे सीरीज के लिए महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्‍मद सिराज और केदार जाधव जैसे खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ चुके हैं. वनडे सीरीज के ठीक पहले दोनों टीमों के कप्‍तान ने एक अलग लेकिन बेहद महत्‍वपूर्ण ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचाया. वर्ल्‍डकप का आयोजन भी इसी वर्ष इंग्‍लैंड और वेल्‍स में होना है, कप्‍तान विराट कोहली और ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान एरॉन फिंच इस महत्‍वपूर्ण ट्रॉफी (ICC Cricket World Cup trophy) के साथ फोटो में नजर आए.

Sydney: Australian cricket team captain Aaron Finch and Indian cricket team captain Virat Kohli pose with the 2019 ICC Cricket World Cup trophy. #Australiapic.twitter.com/eKoUlXXljN