RR vs RCB: डिविलियर्स की विस्फोटक पारी ने पलटा मैच का पासा, IPL में बल्लेबाजी से बनाया रिकॉर्ड

IPL 2020 RR vs RCB Match no 33rd: आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 33वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने 7 विकेट से हरा दिया.. दोनों टीम के बीच यह मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium ,Dubai) में खेला गया था. आरसीबी की ओर से एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने 22 गेंद पर 55 रन की पारी खेली और मैच का पासा पलट दिया. डिविलियर्स ने अपनी पारी में 6 छक्का और 1 चौका जमाने में सफल रहे. डिविलिर्स के अलावा कप्तान कोहली (Virat Kohli) ने 32 गेंद पर 43 रन की पारी खेली. डिविलियर्स ने अर्धशतकीय पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे. आईपीएल के इतिहास में एबी ने 12 बार 25 गेंद या उससे कम गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफलता पाई है. ऐसा कर उन्होंने डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली है.

Most 50s scored off 25 or fewer balls (IPL)



12 D Warner/ AB de Villiers *

7 C Gayle/ K Pollard

6 V Sehwag#RRvRCB