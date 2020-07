3TC Solidarity Cup: एबी डिविलियर्स की तूफानी पारी, केवल 24 गेंद पर ठोक डाले 61 रन, देखें पारी का पूरा Video

ऐसे में इस नए प्रारूप में जब एबी को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया. डिविलियर्स ने ईगल्स की ओर से खेलते हुए 24 गेंद पर धमाकेदार 61 रन बनाए, बता दें कि एबी ने आखिरी 17 गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 50 रन जोड़े थे. डिविलियर्स की टीम गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही.

Meanwhile, @ABdeVilliers17 has shown us today that there is no rustiness at all to his batting. Incredible. Has almost certainly set up a win for his team. In a different league so far today.