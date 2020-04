एबी डि विलियर्स का खुलासा, नहीं मिला दक्षिण अफ्रीकी टीम की कप्तानी करने का ऑफर

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज रहे एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) को लेकर एक बड़ी खबर आई थी कि दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड (South Africa cricket board) ने उन्हें फिर से टीम का कप्तान बनने का ऑफऱ दिया है, लेकिन अब उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात को नकार दिया है. एबी ने ट्वीट कर लिखा कि, जो रिपोर्ट मीडिया में चल रही है उसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है. आज किस खबर पर विश्वास किया जाए यह कहना मुश्किल है, एबी ने अपने ट्वीट के जरिए फैन्स को किसी तरह की बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कहा है.

Reports suggesting Cricket SA have asked me to lead the Proteas are just not true. It's hard to know what to believe these days. Crazy times. Stay safe everyone.