KKR Vs RCB: शारजाह में एबी डिविलियर्स ने मचाया गदर, 33 गेंद पर खेली 73 रनों की पारी, बना यह रिकॉर्ड

KKR Vs RCB: केकेआर के खिलाफ मैच में एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने तूफानी बल्लेबाजी कर शारजाह के स्टेडियम में गदर मचा दिया. डिविलियर्स ने 23 गेंद पर अपने आईपीएल करियर का 36वां अर्धशतक जमाया तो वहीं आईपीएल 2020 में तीसरा अर्धशतक जमाने मे ंसफल रहे, एबी ने अपनी पारी के शुरूआती 11 गेंद पर केवल 10 रन बनाए थे लेकिन इसके बाद शारजाह में एबी का तूफान आया और 23 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया. बता दें कि इसी सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी एबी ने 23 गेंद पर अर्धशतक जमाया था तो वहीं हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफल रहे थे.

And mr 360 !!!lights up the Sharjah stadium ! On his day it's a different ball game ! Amazing to watch @ABdeVilliers17 . If @imVkohli starts going we can see 190 200 on board ! Game on !!! #RCBvKKR#IPL2020