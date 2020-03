जब एबी डीविलियर्स ने सद्गुरु से पूछा 'लॉटरी' जीतने का मंत्र, मिला यह रोचक जवाब...

AB de Villiers: दक्ष‍िण अफ्रीका (South AFrica) के दिग्गज क्रिकेटर एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो सद्गुरु (sadhguru ) से यह पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले हफ्ते उन्हें लॉटरी में कौन सा नंबर लेना चाहिए जिससे वो लॉटरी जीत सके. इस सवाल का जबाव सद्गुरु (Sadhguru) ने मजाकिया लहजे में दिया और कहा कि मैं आपको लोटो नंबर दे सकता हूं लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप मैदान पर चौके-छक्के लगाते रहे, आपकी लॉटरी खुद-ब-खुद लग जाएगी. सद्गुरु ने एबी को लेकर कहा कि भारत में आपको काफी प्यार मिलता है. सद्गुरु नेअपने वीडियो मैसेज में आगे ये भी कहा कि वो अप्रैल में दक्ष‍िण अफ्रीका जाने को लेकर काफी उत्सुक हैं. इसके अलावा एबी ने इस देश के पुराने इतिहास को लेकर भी सवाल किए और पूछा कि दक्ष‍िण अफ्रीका अपने पुराने दर्द भरे इतिहास को भुलाकर कैसे आगे बढ़ सकता है. एबी (AB de Villiers) के सवाल के जबाव में उन्‍होंने कहा कि हमें अपने इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए.

